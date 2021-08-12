Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
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Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırırken, kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği toplantısı sonrası bahçede, Başkan Abdullah Çetinkaya ile önümüzdeki ay yapılacak seçimde başkan adayı olacağı belirtilen Mustafa Aslanhan'ın destekçileri arasında, çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, hava ateş açarak tarafları ayırdı. Kavgada, Başkan Abdullah Çetinkaya ile Mustafa Aslanhan'ın da olduğu 6 kişi yaralandı.Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis, kavgaya karıştığı belirtilen 4 kişiyi gözaltına aldı.


Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri arasında kavga: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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