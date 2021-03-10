Damdan düşerek yaşamını yitiren hamile kadının 8 aylık bebeği hayata döndürüldü
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Damdan düşerek yaşamını yitiren hamile kadının 8 aylık bebeği hayata döndürüldü

10.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:09

Adana'da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen 8 aylık hamile kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezaryenle alınan ve nefes almadığı belirlenen kız bebek, doktorların müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hammadi'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Hasne Hammadi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hammadi'nin bebeği ise sezaryenle alındı. Nefes almadığı belirlenen bebek, doktorların müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Damdan düşerek yaşamını yitiren hamile kadının 8 aylık bebeği hayata döndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VATANSEVER: ALLAH RAHMET EYLESİN. ARTIK HAMİLESİN SEN KENDİİNİ KORUYUP, KOLLAMAN LAZIMDI. .
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