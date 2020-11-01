Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş
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Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş

01.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:44

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından damada tepki gösterilmişti. Valilikten yapılan açıklamada; tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edildi.

Hatay'ın Belen ilçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Hatay'ın Belen ilçesinde, damat Hüseyin İ'nin, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş'yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edilen Valilik açıklamasında, "01.11.2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş

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