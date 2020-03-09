Damar genişlemesi hayatını kararttı
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Osman Şimşek, Adana, Yaşam

Damar genişlemesi hayatını kararttı

Adana'da doğuştan damar genişlemesi rahatsızlığı bulunan, son yıllarda bu rahatsızlığı artınca sağ elini kullanamaz hale gelen evli, 3 çocuk babası Osman Şimşek ve ailesi perişan oldu.

09.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:42
Damar genişlemesi hayatını kararttı

Adana'da doğuştan damar genişlemesi rahatsızlığı bulunan, son yıllarda bu rahatsızlığı artınca sağ elini kullanamaz hale gelen evli, 3 çocuk babası Osman Şimşek ve ailesi perişan oldu.


Doğuştan varis rahatsızlığı bulunan 37 yaşındaki Osman Şimşek, 11 yıl önce Nuriye Şimşek ile evlendi. Belediyede park ve bahçelerde çalışan Şimşek'in bu evlilikten en büyüğü 9 en küçüğü 4 yaşındaki 3 çocuğu dünyaya geldi. Önceleri varis rahatsızlığı hayatını çok etkilemeyen Şimşek'in son yıllarda rahatsızlığın artmasıyla hayatı karardı. Sağ eli tamamen şişen ve kısalan Şimşek, çalışamaz hale geldi. İşten de bu nedenle çıkmak zorunda kalan Şimşek, 3 çocuğuyla perişan oldu. İşsiz kalan Şimşek, engelli maaşı almak için başvurdu. Ancak hastaneden engelli raporu almak için gereken 300 lira masrafı bile karşılayamadı. Şimşek, rahatsızlığının tedavisinin olmadığını son yıllarda varisin her tarafa yayıldığını sağ elini kullanamaz hale geldiğini, sırtında şişlikler oluştuğunu belirterek, "Bu nedenle bana kimse iş vermiyor. Eşim de çalışmıyor. Şu an komşuların hayırseverlerin yardımıyla ayakta durabiliyoruz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben hastayım diye bana kimse iş vermiyor. Bana iş verseler ben çalışırım. Elektrik ve su faturamı bile ödeyemiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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