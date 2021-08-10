Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar
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Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Osman Çelikal - Haberler | Güncel

Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar Damada arkadaşları yapmadıklarını bırakmadı Bilecik'te dünya evine giren gence arkadaşları yapmadıklarını bırakmadı.

Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar

Damada arkadaşları yapmadıklarını bırakmadı

BİLECİK - Bilecik'te dünya evine giren gence arkadaşları yapmadıklarını bırakmadı. Düğün salonunda damada bulaşık önlüğü takıp, ağzına birde emzik soktular. Gece sonunda da sadıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkatırken, bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirdiler.

Bilecik'te Uğur Baklacı ile Melike Ateş görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Eski gelenek ve göreneklerin de yaşatıldığı düğün cemiyetinde, damat ve arkadaşlarının sergilediği ege yöresine ait zeybek gösterileri davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Gelin alıcı merasimine konvoydan sonra damadın arkadaşları seymen yaparak, Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde kız almaya gitti. Düğün Salonunda kesilen pastanın ardından düğünün en önemli yeri olan takı merasimine gelindiğinde, damadın yakın arkadaşları emzik, biberon, bulaşık önlüğü takarken, geline oklava gibi ilginç takılar takarak, misafirleri güldürdüler.

Damada bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirdiler

Düğün sonunda damadın evinin önüne gelen arkadaşları, görsel bir şov hazırlayarak damada büyük sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarınca meşalelerin ve maytapların yakıldığı evin önünde, damada bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirilirken, damat Baklacı'nın konuşmakta zorluk çektiği ve adeta gözlerinden yaş geldiği ise dikkatlerden kaçmadı. Son olarak, sadıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkayan damat, ardından eve girerek yapılan adetlerden adeta kurtulmuş oldu.

Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar
Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar
Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar
Damadı evlendiğine pişman ettiler: Ayak yıkatıp, çorap koklattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Osman Çelikal

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