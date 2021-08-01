Damada boyunduruklu eziyet

- Damada boyunduruklu eziyet Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaevine giren gence, arkadaşları tarafından eziyet edildi.

- Damada boyunduruklu eziyet

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaevine giren gence, arkadaşları tarafından eziyet edildi.

İnegöllü genç Selim Baştürk, sevgilisi Nimet Genç ile düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Damadın arkadaşları, düğünün ardından Damata adeta eziyet ettiler.

Damadın Hamidiye mahallesi Kurtuluş sokaktaki evinin önünde eğlence düzenlendi. Gelenek ve görenler damadın üzerinde uygulandı.

Şınav ve yerde süründüren damada bir de öküz boyunduruğu takıldı. Gelin aracına bağlanan boyunduruğu başına geçiren damat ve sağdıç, aracı metrelerce çektiler. Kırbaç vurulan damat, 2 ton ağırlığındaki aracı zorlukla çekti. Damadın yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları eziyete devam ettiler.3 katlı apartmanın terasına çıkarılan damat, eşine "Seni seviyorum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

Eziyetin ardından açıklama yapan Damat Selim Baştürk, "Düşünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan