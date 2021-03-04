Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - OKC Thunder hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı, Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DALLAS MAVERİCKS - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Dallas Mavericks - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.