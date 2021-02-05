Dallas Mavericks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Dallas Mavericks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

05.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:55
Dallas Mavericks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERICKS - GS WARRIORS MAÇI HANGİ KANALDA?

Dallas Mavericks - GS Warriors maçı, Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - GS Warriors maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, S Sport , D-Smart 78, , Turkcell TV+ 77, Kablo TV 240, Tivibu 73, Vodafone TV 11 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

DALLAS MAVERICKS - GS WARRIORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Şubat Cuma günü oynanacak olan Dallas Mavericks - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 03:30'da başlayacak.

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