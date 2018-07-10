Dalında Meyvesi Olan Ağaç Çiçek Açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir elma ağacı, meyveleri henüz üzerindeyken yeniden çiçek açtı.

Kandemir Mahallesi'nde Hüsne Erdoğmuş'a ait bahçede bulunan elma ağacının, meyveleri henüz üzerindeyken yeniden çiçek açması görenlerin dikkatini çekiyor.

Erdoğmuş'un torunu Bahadır Erdoğmuş, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Dalında meyvesi varken çiçek açan bir ağacı ilk defa görüyorum. Bu durumu gören bir çok kişi benim gibi şaşkınlığını gizleyemiyor." diye konuştu.

Bugüne kadar üzerinde hem meyvesi hem de çiçeği olan ağacı hiç görmediğini belirten Erdoğmuş, bu durumun ani hava sıcaklığı değişikliğinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.