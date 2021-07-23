Dalgalara kapılıp kaybolan Özcan'ın cansız bedeni bulundu
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Dalgalara kapılıp kaybolan Özcan'ın cansız bedeni bulundu

Dalgalara kapılıp kaybolan Özcan'ın cansız bedeni bulundu
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir'in (22) cansız bedenine ulaşıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan Özcan Demir'in (22) cansız bedenine ulaşıldı. 

Olay, dün sabah saatlerinde Bağırganlı sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Özcan Demir, bir süre sonra dalgalar arasında gözden kayboldu. Arkadaşlarının kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı cankurtaranlar denizde arama çalışması başlattı.Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalarla Özcan Demir'in cansız bedeni, denize girdiği yerden yaklaşık bir kilometre açıkta su üstünde bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından sahile çıkarılan Özcan Demir'in cansız bedeni morga götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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