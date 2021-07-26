Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi
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Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi

Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'daki Dalaman Havalimanı'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 275 uçuşun gerçekleştirildiği bildirildi.

Muğla'daki Dalaman Havalimanı'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 275 uçuşun gerçekleştirildiği bildirildi.

Dalaman Havalimanı YDA Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle sezona geç başladıklarını, bu yıl ise güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıla kıyasla iç hatlarda yüzde 110 oranında artış yaşandığını vurgulayan Ayaz, "Bu artış dış hatlar için de geçerli. Hatta dış hatlardaki rakamlara baktığımızda yüzde binlere varan bir artış var. Geçen yıl temmuzda başladığımız sezona bu yıl çok daha erken başladık ve gayet iyi gidiyor." dedi.

Ayaz, sezon sonuna doğru İngiltere uçuşlarının açılmasıyla dış hatlarda "patlama" yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

Sezonun ocak ayına kadar sarkacağını tahmin ettiklerini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"İç hatlarda son zamanlarda yoğun bir dönem geçirdik. Havalimanımızdan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 275 uçuş gerçekleşti. Bu günlük 35-40 uçağa tekabül ediyor. Bu sayı geçtiğimiz yıl 82 uçuş olarak kayıtlara geçmişti. Bu sayılar, pandemi döneminde de bölgenin ne kadar rağbet gördüğünü, Dalaman Havalimanı'nın ve bölgenin bu anlamda prestijini gittikçe yükselttiğini ispatlamış oluyor. İç hatlardaki artış okulların açılmasına kadar devam edecek. Aralık ayına kadar iç hatlarda bir yoğunluk bekliyoruz."

Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi
Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi
Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi
Dalaman Havalimanı'ndan bayram tatilinde 275 uçuş gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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