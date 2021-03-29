Dalaman'da tarihi Atatürk Köprüsü raftingle buluşuyor
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Dalaman'da tarihi Atatürk Köprüsü raftingle buluşuyor

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Kültür Sanat
Dalaman'da tarihi Atatürk Köprüsü raftingle buluşuyor

Dalaman'da turizmin 12 aya yayılması amacıyla Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi tarafından "Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor Projesi" hazırlandı.

Dalaman'da turizmin 12 aya yayılması amacıyla Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi tarafından "Dalaman Tarihi Atatürk Köprüsü Raftingle Buluşuyor Projesi" hazırlandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Dalaman Çayı Atatürk Köprüsü rafting parkuru alanında yaklaşık 2 milyon bedelle tesis yapılacak. Projede su sporlarının yanı sıra basketbol, tenis kortu, mesire alanı, eğitim ve konaklama alanı da yer alacak.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, AA muhabirine, projenin turizmin çeşitlendirmesi ve 12 ay turizm yapılabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Belediyeyle hazırladıkları proje ile Dalaman'da alternatif turizm olanaklarını harekete geçirmek istediklerini belirten Gündoğan, "Turizmle sporu alternatif bir imkan olarak geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da turizm amaçlı rafting eğitim kampı yaparsak faydalı olur diye değerlendirdik. GEKA projemizi onayladı." dedi.

Gündoğan, Dalaman'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra rafting parkuru olarak spora çok elverişli olduğunu, ilçenin uluslararası havalimanına sahip olmasından dolayı eğitim kampını da hayata geçireceklerini ifade etti.

Rafting Federasyonu organizasyonuyla Dalaman Çayı'nda daha önce de ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlediklerini anlatan Gündoğan, bunlarla birlikte birçok spor kulübü kurulduğunu ve milli takımda yarışan sporcular yetiştiğini dile getirdi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise projeyi hayata geçirip turizmi daha da çeşitlendirmek istediklerini söyledi.

Tarihi alanda rafting sporlarıyla, tarihi ve doğal güzelliklerle turizmi 12 aya yaymaya çalışacaklarına işaret eden Gündoğan, "Proje bittiği zaman Dalaman'da rafting sporuna çok büyük katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak proje kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Projenin ortaklık sözleşmesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alaatin Hakan Semerci ve proje ekibinin de katıldığı toplantıda Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ile Belediye Başkanı Muhammet Karakuş tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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