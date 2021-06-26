Dalaman Belediye Başkanı; "3 hektar yandı, kontrollü yanma devam ediyor"

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaptığı açıklama ile Dalaman'da meydana gelen yangında 3 hektarlık alanın yandığını, 3 kişinin hafif yaralandığını ve kontrollü olarak yangının sürdüğünü belirtti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaptığı açıklama ile Dalaman'da meydana gelen yangında 3 hektarlık alanın yandığını, 3 kişinin hafif yaralandığını ve kontrollü olarak yangının sürdüğünü belirtti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Kaymakamı Ali Güldoğan, Emniyet Müdürümüz Ali Özter, Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Can Ünal, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürümüz Ufuk Aslan ile beraber yangın alanını inceledik.

Yangınla ilgili kamuoyunu yanıltıcı bilgiler sebebi ile açıklama yapma gereği hasıl oldu" dedi.

Saat 13.45 sıralarında yangının başladığını belirten Dalaman Belediye Başkanı, " Kağıt Fabrikası arazisi içerisinde, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'na yakın bölgede bir gün önce de yanan ağaçlık alanda tekrar yangın olduğu bildirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmiş, yangın saat 18: 30 sıralarında kısmen kontrol altına alınmıştır. İçerisi atık kağıt ve atık plastik alanında soğutma çalışmaları ve kontrollü yanma devam etmektedir.

Yangınla ilgili 3 hektarlık ağaçlık alan zarar görmüş, bir orman görevlisi üzerine dal düşmesi sonucu yaralanmış, bir fabrika çalışanı dumandan etkilenmiş, bir işçinin ayağında yanma oluşmuş, toplamda 3 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.

Fabrikaya ait bir iş makinesi tamamen yanarak zarar görmüştür. Fabrikaya bitişik konumda bulunan Dalaman Cezaevi ve Dalaman Meslek Yüksekokulu'nda ve yakın tarım arazilerinde herhangi bir zarar meydana gelmemiştir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı