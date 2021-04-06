Dalama Mahallesi'nde eski tarımsal sulama kuyusu yeniden faaliyete geçirildi
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Dalama Mahallesi'nde eski tarımsal sulama kuyusu yeniden faaliyete geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dalama Mahallesi'nde eski tarımsal sulama kuyusu yeniden faaliyete geçirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Efeler'in Dalama Mahallesi'nde 10 yıldır kullanılmayan tarımsal sulama kuyusunu tekrar faaliyete geçirmek isteyen mahallelilerin talebi anında yerine getirilirken, tarımsal sulama kuyusunda kompresör ile bakımı yapıldı.

Bu yıl Aydın genelinde iki kez verilecek olan sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanabileceğini öngören mahalle muhtarı Oktay Güngör, 10 yıldır kullanılmayan tarımsal sulama kuyusunun tekrar faaliyete geçmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne başvururken muhtarın bu talebe anında karşılık buldu. ASKİ'nin yüksek basınçlı kompresör aracıyla kuyuda bakım çalışmalarına başlandı. Kuyu, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mahallelilerin hizmetine sunulacak. Yapılan çalışma için çok mutlu olduklarını ifade eden muhtar Oktay Güngör, "Su kuyusunun yıllardır biriken atıklardan temizlenip tekrar faaliyete geçirilmesi talebimizi Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve başkanvekili Barış Altıntaş'a ilettik. Bize hemen geri dönüş yaptılar, kuyuyu temizletmeye başladılar ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm olanaklarını sağladılar. Başta Özlem Başkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş mahallede incelemelerde bulunurken, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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