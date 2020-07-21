Dairede yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
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Dairede yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

Dairede yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı -Yalnız yaşayan adamın cesedi kötü kokudan bulundu Tur şirketi çalışanı Side'de evinde ölü bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, zemin kattan kötü bir koku yayıldığını fark ederek, ev sahibine bildirdi.

Dairede yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
21.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:01

Dairede yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

-Yalnız yaşayan adamın cesedi kötü kokudan bulundu

Tur şirketi çalışanı Side'de evinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, zemin kattan kötü bir koku yayıldığını fark ederek, ev sahibine bildirdi. Balkondan içeriye giren ev sahibi, tur şirketinde çalışan kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yalnız yaşayan şahsın ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiğini tespit etti.

Olay, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede kötü bir kokunun yayıldığını fark eden site sakinleri, kokunun zemin kattan geldiğini tespit ederek, durumu ev sahibine haber verdi. Zemin katın balkonundan içeriye giren ev sahibi, kiracısı Yılmaz Türkoğlu'nu yerde hareketsiz buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri, Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Türkoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yılmaz Türkoğlu'nun ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiği, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle etrafa kötü bir koku yaydığı bildirildi. Yılmaz Türkoğlu'nun 2 yıldır sitedeki dairede kiracı olarak oturduğu, Side'de bir tur şirketinde çalıştığı ve tek başına yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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