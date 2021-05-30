Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Başkurt - Haberler | 3. Sayfa

Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada, ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.

Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada, ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı.

Olay, Merzifon ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle aralarında çıkan kavgada ağabeyi Vural Conba'yı vuran kardeş Murat Conba (39), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Conba, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. "Kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Murat Conba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı binada farklı katlarda ikamet ettiği ağabeyiyle babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga eden Murat Conba, ağabeyi Vural Conba'yı silahla vurdu. Kardeşinin sıktığı kurşundan yara alan Vural Conba'dan çıkan mermi, yanında bulunan kızına da isabet etti. Yaralılardan Vural Conba, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi tarafından öldürülen şahsın Amasya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı kızının ise durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı
Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Başkurt

Babalarının dairesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyini vurarak öldürdü
Babalarının dairesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyini vurarak öldürdü
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı
Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi
Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Daire yüzünden ağabeyini öldüren kardeş tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 20:45:00. #1.15#

title