'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor

'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada 'Parti kur oy verelim' yorumları yapılıyor
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara tepki gösteren İbrahim Kaya isimli vatandaşın videosu sosyal medyada "Daire 16" etiketiyle gündem oldu. Kaya'nın videosuna "Parti kur oy verelim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Tekirdağ Çorlu'da sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara kızan site sakini İbrahim Kaya, sosyal medyada viral oldu. Sokak köpeğine sahip çıkan hayvansever, "Sokağın, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği" diyerek isyan etti. Apartmanın önüne çıkarak orada yaşayan vatandaşlara seslenen Kaya'nın o görüntüleri kısa sürede "Daire 16" etiketiyle sosyal medyada gündem oldu.

"TEK BİZ YAŞAMIYORUZ BU DÜNYADA"

Apartman sakinlerinden biri tarafından kaydedilen o anlarda Kaya, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Sokağın, apartmanın köpeği değil bu. Herkesin köpeği. Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan şu (eliyle göstererek) köpeği, 'alınsın' diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Biraz insan olalım ya! Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın! Daire 16'dayım, adım İbrahim Kaya."

- İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Daire 16 büyüksün abim

- Daire 16 abi sen mükemmel bir insansın

- İyi ki varsın Daire 16

- Helal olsun Daire... Ne diyor İbrahim bey: bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz hayvanlar da yaşıyor.

- Daire 16 İbrahim Kaya, sağ ol var ol kardeşim. Hayvan düşmanlığınageçit yok, yeter artık.

- Parti kur oy verelim daire 16.

'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada 'Parti kur oy verelim' yorumları yapılıyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adem Murat Yücel Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Marcao Mert Günok Ozan Tufan Lionel Messi Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:43:26. #1.16#

title