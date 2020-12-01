Daimler kimin? Daimler'e bağlı şirketler neler?
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Daimler kimin? Daimler'e bağlı şirketler neler?

01.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:05
Daimler kimin? Daimler'e bağlı şirketler neler?

Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisi olan Daimler kimin? Daimler bağı şirketler neler? Daimler sahibi kim?

Daimler AG Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisidir. Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentindedir. 1998 yılında Amerikan araba sanayinin önemli şirketlerinden biri olan Chrysler Corporation ile Alman yasaları prosedürüne uygun olarak birleşerek DaimlerChrysler AG adıyla kuruldu. 2007 yılında ayrılarak hisse senetlerinin % 80.1 oranını yatırımcı şirket Cerberus'a sattı ve adını Daimler AG olarak değiştirdi. 2007 yılında 272.382 çalışanı ile 99,399 milyar Euro ciro yaptı. Daimler AG Almanya'nın en önemli 30 şirketinin bulunduğu DAX borsasının endeksinde kayıtlıdır.

DAIMLER KİMİN?

Almanya'nın en önemli otomotiv sanayisi olarak Mercedes-Benz motorlu araç serisini üreten firma olarak tanınır. 1879 yılında Mannheim'da kurulan Benz & Cie. isimli motor fabrikası sahibi Karl Benz ile arkadaşı Gottlieb Daimler'in 1926 yılında birlikte kurdukları Mercedes-Benz firmasının bir devamıdır. Şirket gelişme süreci içinde rakip şirketleri satın alma şeklinde daha da büyümüştür.

DAIMLER'E BAĞLI ŞİRKETLER!

1958 yılından bu yana Mercedes-Benz, Daimler-Benz ve DaimlerChrysler grubunun satın aldıkları şirketler şu şekilde:

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1958: Auto Union (1964 yılında tekrar satıldı)

1960: Horex

1960: Maybach-Motorenbau GmbH

1965: Maschinenfabrik Esslingen

1968: Krupp'un kamyon ve otobüs üreten bölümü,

1969/1970: Hanomag-Henschel

1980: Franz Brozincevic & Cie

1981: Freightliner

1982: Adolph Saurer AG

1985: AEG

1985: Dornier-Werke

1985: MTU

1989: Messerschmitt-Boelkow-Blohm (MBB)

1992: Fokker (1996 yılında şirketin iflası nedeniyle iş anlaşması feshedildi)

1995: American LaFrance (2005 yılında tekrar satıldı),

1995: Mercedes-Benz minibüs firması ve Kässbohrer Setra Araba firması (Ulm) EvoBus GmbH

1997: Ford Trucks: 1997 yılında Ford'un ABD'de ağır vasıta üreten bölümü Daimler AG'ye satıldı ve Sterling Trucks olarak isim değiştirdi. 2009 yılında iflas etti.

1998: Chrysler 2007 yılında büyük bir bölümü satıldı

2000: Western Star

2001: Mitsubishi Motors Corporation 2004 yılında tekrar ayrıldılar.

2003: Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation

2005: AMG (1992 yılına kadar Mercedes-AMG GmbH olarak biliniyordu.

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