DAIICHI, Yerli Otomobile Yerli Multimedya Sistem

10.10.2019 03:24

Yerli Otomobile Yerli Multimedya Sistem

DAIICHI Elektronik Genel Müdür Ömer Tunç Akdeniz, yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan şirketin, yerli otomobilin teknolojik alt yapısını, elektronik sistemlerini ve gösterge panellerini üretmek için en büyük aday olduğunu söyledi.



2002 yılında %100 Türk sermayesi ile kurulan DAIICHI Elektronik, sürücü ve yolcuların konforunu, sürüş güvenliğini artırmak ve onlara daha keyifli bir yolculuk yaşatabilmek amacıyla araç içi multimedya sistemleri, hoparlör ve geri görüş kameraları geliştiriyor.



Türkiye, Çin, İtalya, Hindistan, Brezilya ve Özbekistan olmak üzere 6 farklı ülkede iş geliştirme temsilcilikleri, üretim tesisi ve AR-GE merkezi bulunan DAIICHI Elektronik, Türk Mühendislerinin geliştirdiği teknolojik ürünleri dünya üzerindeki otomobil üreticilerinin hizmetine sunuyor.



Şirketin Genel Müdürü Ömer Akdeniz, araç içi OEM multimedya ve navigasyon sistemleri alanında global markalarla başarıyla rekabet etmekten ve almış oldukları projeler ile Türkiye'nin adını duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek; yerli otomobilin teknolojik alt yapısını, elektronik sistemlerini ve gösterge panellerini geliştirmek için en büyük aday olduğunu söyledi.



Ömer Akdeniz, dünyada birçok global otomobil fabrikasına OEM navigasyon ve ses-görüntü sistemleri ürettiklerini, bu alandaki tek Türk ARGE Merkezi ve ürün geliştirici konumunda yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Bursa'daki ARGE çalışmaları dünya pazarlarında yer buluyor

Dünya ölçeğinde saygın markalarla yaptığı iş birlikleriyle, Türkiye'yi bütün dünyada temsil eden DAIICHI Elektronik'in, otomotiv sektöründe FCA, Tofaş, Ford Otosan, Hyundai, GM, Suzuki, Temsa, Karsan, BMC, Mitsubishi, Volkswagen, Lancia, Mahindra gibi büyük küresel oyuncularla iş birlikleri bulunuyor.



İnovasyon kültür ve ortamını canlı tutmak ve sürekli iyileştirmek amacıyla DAIICHI'de her türlü fikre önem verildiğini belirten Ömer Akdeniz; Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer alan DAIICHI AR-GE Merkezinde müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçlarına en iyi çözümü getirecek AutoSpice uyumlu donanım ve yazılımları geliştirdiklerini söyledi.



Daiichi

Kaynak: Teknotalk.com