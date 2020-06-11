Daha yeşil Bornova,1.250 zeytin fidanı toprakla buluştu
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Daha yeşil Bornova,1.250 zeytin fidanı toprakla buluştu

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı fidan dikimlerine 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında da devam etti. ÇEVKOR Dergisi Derneği işbirliği ile 3 mahallede gerçekleştirilen zeytin fidanı dikimlerinde 1.250 edet fidan toprakla buluştu.

Daha yeşil Bornova,1.250 zeytin fidanı toprakla buluştu
11.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:13

Kayadibi'nde 650, Gökdere'de 500, Yakaköy'de 100 adet zeytin fidanı dikildi. Kayadibi Mahallesi'nde yapılan dikimlere Bornova Ziraat Odası Başkanı Cengiz Derici ve ÇEVKOR Derneği Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ile Bornovalı Muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Dernek olarak 19 ilde orman oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Tokuştepe, "Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve bu çalışmada katkısı olanlara çok teşekkür ederiz" dedi. Kırsala destekte İzmir'in ilklerin şehri olduğunu ifade eden Cengiz Derici ise "Bornova Belediyesi kırsal alanlara yönelik çalışma ve projeler üretiyor, odamızın her faaliyetine destek oluyor. Bizler de her zaman belediyemizin yanında yer alıyoruz"diye konuştu.

Zeytin ağacının refahın ve bereketin sembolü olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ''Ölümsüz zeytin ağaçları ile Bornova'nın yeşil alanlarını daha değerli hale getiriyoruz. Bu asırlık ağaçlar ile gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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