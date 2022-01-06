Daha önce gördüklerinizi unutun! Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi - Haberler
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Daha önce gördüklerinizi unutun! Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

Termometrelerin zaman zaman eksi 30'u gördüğü Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Kentte son olarak gündüz vakti dev bir kurt kameralara yansıdı.

Çetin geçen kış şartları en çok da yaban hayvanlarını olumsuz olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen bu hayvanlar, zaman zaman bölge insanları ile burun buruna gelebiliyor. Bunun son örneğini Ardahan'da gördük.

Daha önce gördüklerinizi unutun! Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi

DEV KURT KAMERADA

Kent merkezine yakın bir yerde Ardahan TV kameraları tarafından görüntülenen dev Kurt, görenleri şaşkına çevirdi. Son derece rahat tavırlar sergilediği gözlenen Kurt, iri cüssesi ile dikkat çekti.

Daha önce gördüklerinizi unutun! Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi

DAHA ÖNCE DE SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Orman örtüsü ile kurtlar için bulunmaz bir yaşam alanı sunan kentte geçtiğimiz yıllarda da kurt sürüsü doğal gaz kompresör istasyonunu basmıştı. istasyonun güvenlik kameralarına takılan görüntüde kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkutmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (2)
buğdayın türküsü:Ardahan'lıyım yıllarca çobanlık yaptım Ardahandaki kurtları çok gördüğüm için söylüyorum sakın belgesellerdeki kurtlarla karıştırmayın bire bir karşılaştım aramızda bir metre yoktu bile nerdeyse korkudan dilim alınacaktı gerçektende çok iri hayvanlardır Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
al alabilirsin:hemen oldurun , vurun , parcalayin...bitirin dogayi Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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