Yönetmen Onur Saylak, yazar Hakan Günday ve filmin oyuncularının da katıldığı prömiyere festival izleyicileri ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi.

Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın aynı adlı kitabından uyarlanan ilk uzun metraj filmi 'DAHA', Avrupa'nın en eski ve önemli festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. 3 Temmuz Pazartesi günü, ilk gösterimiyle uluslararası basın mensuplarıyla buluşan film, eleştirmenlerin büyük beğenisini kazandı. Filmin basın toplantısında; yönetmen Onur Saylak, yazar Hakan Günday ve oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck ve Lara Aysal ile Ay Yapım'ın CEO'su Kerem Çatay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Temmuz Pazartesi akşamı ise yönetmen Onur Saylak'ın ve film ekibinin katılımıyla DAHA'nın dünya prömiyeri gerçekleşti. Festivalin en görkemli salonlarından Thermal Hotel'deki Grand Hall'de gerçekleştirilen 'DAHA'nın ilk gösteriminde izleyiciler Onur Saylak ve film ekibini dakikalarca alkışlarken uluslararası basın da film ekibine yoğun ilgi gösterdi. Babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışan 14 yaşındaki Gaza'nın yaşadıklarını, baba-oğul ilişkisi üzerinden anlatan 'DAHA', festivalin ana yarışma bölümünde büyük ödül Kristal Küre için yarışıyor.

"GAZA'NIN HİKÂYESİ BİZE MİLYONLARCA İNSANI CANSIZ OLARAK GÖRMEYE NASIL BAŞLADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

'DAHA'nın yönetmeni Onur Saylak, dünyaca ünlü Variety dergisinden Ed Meza'ya konuştu. Saylak, filmi şu sözlerle anlattı: "Gaza'nın hikâyesi bize milyonlarca insanı cansız olarak görmeye nasıl başladığımızı gösteriyor. Bir insanın diğerini nasıl yok ettiğini gösteriyor. Belki de en önemlisi, bugün kendi toplumumuzda göçmenlere davranış şeklimizle birbirimizin çukurunu kazdığımızı gösteriyor. Aynı zamanda göçmen krizine bireysel yaklaşımın önemini gösteriyor. Hükümetler konuyla ilgili politikalar hazırlayabilir ama film, bir insana yardım etmenin politik bir karar olmadığını anlatıyor." Ana karakter Gaza'yı daha sempatik hale getirip getirmeme konusuna Hakan Günday'ın "Hiçbir kurgusal hikâye akşam haberlerinden daha korkunç değildir" sözüyle açıklık getiren Saylak, ünlü yazarla çalışmayı ise şöyle ifade etti: "Kitabın yazarıyla birlikte senaryo yazmak benim için harika bir hediyeydi. Bence birbirimizi anlayan ve tamamlayan bir takımız. Birlikte çalıştığımız ilk projemizde filmin her aşamasını tartıştık."

"BU FİLM KESİNLİKLE BİZİM ZAMANLARIMIZ HAKKINDA"

Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali direktörü Karen Och, bu yıl 52'ncisi gerçekleşen festivalin ana amacını ve 'DAHA'yı seçme nedenlerini şu sözlerle özetliyor: "Modern sinemanın en güncel ve seçkin örneklerini sunmak ve hikâye anlatımındaki yenilik, Türk aktör Onur Saylak'tan komplike bir ilk yönetmenlik denemesi olan 'DAHA' gibi filmleri seçmemizde faktördü. Mültecileri Ortadoğu'dan Ege Denizi'ne geçiren babasına yardım eden 14 yaşındaki bir çocuğun psikolojik çalışması olan film, kesinlikle bizim zamanlarımız hakkında."

