Daha Güzel Bir Hayat belgeseli nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kastamonu'da terk edilen bir dağ köyüne babasının mezarını ziyarete giden yaşlı bir adamın gözünden, yalnızlaşan köylerin durumuna tanıklık ediyoe. Daha Güzel Bir Hayat belgeseli nerede çekildi? Daha Güzel Bir Hayat belgeseli hangi ilde çekildi?

DAHA GÜZEL BİR HAYAT BELGESELİ KONUSU

"Daha Güzel Bir Hayat" belgeseli, dört farklı insan hikâyesi üzerinden, 60 yıldır devam eden göçten geriye kalana bakıyor. Artık kimsenin uğramadığı bu köylerde ve istanbul'da yaşanan derin yalnızlığın izlerini sürüyor.

DAHA GÜZEL BİR HAYAT BELGESELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Daha Güzel Bir Hayat belgeseli, Kastamonu Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde çekildi.

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