Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
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Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir binanın tepesine çıkarak intihar etmeye kalkışan bir vatandaş yarım saatlik ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi. 30 yaşındaki şahsın daha önce farklı vilayetlerde 49 kez çatılara çıktığı tespit edildi.

İntihar edeceği gerekçesiyle bir binaya çıkan bir şahıs heyecanlı anlar yaşanmasına sebep oldu. Çatının en uç kısmında duran şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı

YARIM SAAT SONRA İKNA EDİLEREK ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Bursa polisinin devreye girmesiyle ikna edilen adam yarım saat sonra çıktığı çatıdan indirildi.

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı

DAHA ÖNCE 49 KEZ DAHA ÇIKMIŞ

Şahsın daha önce de farklı vilayetlerde 49 kez çatılara çıktığı ve 76 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 30 yaşındaki B.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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