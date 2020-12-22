Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası

İngiltere'den Hollanda, Avustralya, İskoçya, İtalya, Belçika ve Danimarka'ya yayılan koronanın yeni mutasyonu, tüm dünyada endişe yaratıyor. Yüzde 70 daha fazla bulaşıcı yeni varyasyonun, virüsü yüksek teknolojiyle takip ettiği için İngiltere'de tespit edildiğini, ancak virüsün ilk önce ABD'de ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere'den dünyaya yayılan ve orijinal versiyonundan yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inanılan koronavirüs mutasyonun ilk olarak ABD'de çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Söz konusu haber, çocukların arasında da daha kolay yayıldığına dair bulguların olduğu virüsün yayılmasına karşı düzinelerce ülkenin yaptığı gibi, ABD'nin de İngiltere'ye seyahat yasağı getirmesi çağrısının ardından geldi.

ESKİ FDA BAŞKANI: SEYAHAT KISITLAMASI VİRÜSÜN ABD'YE GİRMESİNİ ENGELLEMEZ

Haberede, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin(FDA) eski başkanı Scott Gottlieb'in mutant virüsün zaten ABD'de olduğunu ve uygulanacak herhangi bir seyahat yasağının virüsün ülkeye girmesini engellemeyeceğini söylediği ifade edildi. Gottlieb, "Koronavirüsdünya çapında yayılmaya devam ederken, bu varyantlardan daha fazlasını görmeye başlayacağız" diye uyardı.

FAUCI: MUTANT VİRÜSÜN HALİ HAZIRDA ABD'YE ULAŞTIĞINA İNANIYORUM

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Doktor Anthony Fauci ve New York Valisi Andrew Cuomo ise"B117" ya da "VUI - 202012/01" olarak bilinen yeni varyantın yapılan ziyaretler nedeniyleABD'ye ulaştığına inandıklarını açıkladı.

Vali Cuomo, New York'un ilkbaharda salgının ilk dalgası tarafından sert bir şekilde vurulmasının ardından mutasyonungerçekleşmesi beklenenbaşka bir felaket' olduğunu ifade ederek, "Hali hazırda onları test etmeden her gün binlerce İngiliz yolcunun buraya gelmesine izin verdik. Bu yeni, oldukça bulaşıcı Covid-19 türünün şimdiden burada olduğuna inanıyorum '' dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ" OLARAK BİLİNEN GENOM DİZİLEME PROGRAMI

Bununla birlikte, Massachusetts Üniversitesi virologlarından Jeremy Luban, Washington Post'a yaptığı açıklamada, mutasyonunun ABD'de başlamış olabileceğine inandığını söyledi.Luban, İngiltere'de "dünyanın en iyisi" olarak bilinen bir genom dizileme programı olduğu için virüsündaha önce buradatespit edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Luban, "ABD'de sağlık sistemi o kadar düzensizdir ki, yeni varyant burada başlamış bile olabilir" dedi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı. İngiliz hükümetine danışmanlık yapan bilim insanlarından biri olanCalum Semple ise,yeni mutasyonun dünya çapında baskın tür haline geleceği konusunda uyardı ve virüsün diğer formlarını geride bırakacağını söyledi.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı. Ardından Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'daki 30'u aşkınülke İngiltere'den seyahatleri kısıtladı ve mutant virüsün tespit edildiği farklı ülkelere de benzer yasaklar uygulamaya girdi.

İNGİLTERE'YE SAYAHAT YASAĞI UYGULAMAK ADİL DEĞİL

Belçikalı virolog Marc van Ranst, yalnızca gelişmiş genom dizilimi teknolojisi nedeniyle ilk önce mutasyonu tespit ettiği için İngiltere'ye seyahat yasakları uygulamanın "tamamen adil" olmadığını söyleyerek,varyantın zaten düşünüdendaha fazla yayılmış olabileceğini söyledi.

ABD'DE İNGİLTERE'DEN GELEN YOLCULARDAN NEGATİF KORONAVİRÜS TESTİ İSTEMEYİ PLANLIYOR

Diğer taraftan, ABD'li yetkilerin açıklamalarına rağmen, pandemi nedeniyle 326 bin kişinin yaşamını yitirdiği ülkede resmi olarak mutant virüs vakası bildirilmedi. Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü, İngiltere'den gelen tüm yolcuların kalkıştan önceki son 72 saat içinde alınmış bir negatif Covid-19 testi sonucu isteyebileceklerini belirtti. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre "VUI - 202012/01" şimdiye kadar İngiltere dışında,İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da tespit edildi.