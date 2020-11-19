Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız
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Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız

19.11.2020 07:38 | Son Güncelleme: 19.11.2020 07:49

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye'yi hedef aldı. Pogosyan, özellikle Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye'yi hedef aldı. Pogosyan, Türkiye'den intikam almaya söz verdiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren ve ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye'ye tehditler savurmaya devam ediyor.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini duyurdu.

PAŞİNYAN DA TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Karabağ'daki yenilgiden dolayı Türkiye'yi suçlamıştı. Paşinyan "Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi" ifadelerini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız
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