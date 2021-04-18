Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü
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Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü

Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beykoz'da aynı evde yaşayan ve adaş olan dede torun arasında, torunun fazla dağınık olduğu gerekçesiyle tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan torun, yaşanan tartışma esnasında dedesini darbetti. Yere düşen yaşlı adam başını çarparak yaşamını yitirdi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede ise gizemli bir toz bulundu. Toz, incelemeye alınırken zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Berk Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre 92 yaşındaki Recep A. iddiaya göre aynı evde yaşadığı torunu olan ve kendi adı konulan torunu 31 yaşındaki Recep A.'ya "evi çok dağıttın biraz daha düzenli ol" dedi.

YERE DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTI

Dedesinin bu sözü üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre torun dedesini bir süre darbetti, yere düşen yaşlı adam kafasını çarparak hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Dedesinin adı olduğu için ailesinin Recep ismini verdiği torun, olayın ardından yakınları tarafından emniyete götürülerek polise teslim edildi.

EVDEKİ TOZ DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan şüphelinin evine giden Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelinin odasında poşetler içerisinde toz madde bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli ifadesinde toz maddeleri kendisinin internetten aldığı tarifle uyuşturucu olarak yaptığını söylediği ileri sürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Recep A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

MADDE İNCELENECEK

Öte yandan toz madde üzerinde yapılan incelemelerde kimyasal maddelerinde bulunduğu belirlendi. Maddenin ne olduğu kriminal incelemelerin ardından belli olacak.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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