Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti
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Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti

Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaylada hayvanların peşine gitmek isteyen çoban dağda mahsur kaldı.

Yaylada hayvanların peşine gitmek isteyen çoban dağda mahsur kaldı. 112'yi arayarak yardım isteyen çobanı AFAD ekipleri 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Konarlı köyü Soğanlı Yaylasında hayvanlarının peşinden gitmek isteyen Cuma Gül dağda mahsur kaldı. 112'yi arayarak yardım isteyen çobanı 4 kişilik AFAD ekibi 2 saatlik uğraş sonucu kurtardı. Kurtarılan çoban kendini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti. Mahsur kalan Cuma Gül hiç bir yara almadan sağ olarak tekrardan konakladığı çadırına götürüldü. - ERZİNCAN

Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti
Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti
Dağda mahsur kalan çobana AFAD ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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