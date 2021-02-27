Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
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Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı

27.02.2021 23:10 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:15
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde kayıp hayvanlarını aramak için Akdağ'a çıkan Şöhret Akpınar (30) ve akrabası Emre Pediz (16), karda kayıp, kayalık alana düşerek yaralandı.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde kayıp hayvanlarını aramak için Akdağ'a çıkan Şöhret Akpınar (30) ve akrabası Emre Pediz (16), karda kayıp, kayalık alana düşerek yaralandı. Cep telefonlarıyla ulaştıkları AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince helikopterle bölgeden alınan Akpınar ve Pediz, karaya indirilip, hazırda bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü. Sol bacağı kırılan Akpınar ile sağ elinden yaralanan Pediz, hastanede tedaviye alındı.

Ağlasun'da yaşayan Şöhret Akpınar ve akrabası Emre Pediz, kayıp hayvanlarını bulabilmek için 2276 metre yüksekliğindeki Akdağ'a gitti. Saat 15.00 sıralarında arama yaptıkları 2000 rakımda bulunan Sakarca Mahallesi Öküz Çukuru mevkisinde karda kayan Şöhret Akpınar ve Emre Pediz, kayalık alana düştü. Yaralanan Akpınar ve Pediz, yanlarındaki cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağlık olan ve araçla ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye hareket eden ekiplere, Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarca Mahallesi Muhtarı Özkan Taştekin ve mahalle sakinlerinden bir grup da eşlik etti.

BACAĞINDA KIRIK VARSaatler süren yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilen ekipler, Şöhret Akpınar'ın sol bacağının kırık olduğunu ve yürümekte güçlük çektiğini, Emre Pediz'in ise sağ elinden hafif yaralandığını belirledi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Bacağındaki kırık dışında vücudunun çeşitli yerlerinde açık yaraları da bulunan Akpınar ile Pediz için ekipler helikopter desteği istedi. Gelen helikopterle alınan yaralılar, kent merkezindeki 58. Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'na  buradan da hazır bekletilen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.'KOYUN ARARKEN BUZDAN KAYIP DÜŞMÜŞLER'Sakarca Mahallesi Muhtarı Özkan Taştekin, "Çoban arkadaşlar zirvede koyun aramaya çıkmış. Orada koyun ararken buzdan kayıp düşmüşler. Yürümeleri mümkün değil. Çıktığımız yere zaten 2- 2,5 saat yürüyerek çıkıyoruz. İlk müdahaleleri yapıldı. Ateş yaktık. Üşümüşlerdi. Sonra helikopter geldi. Aldılar hastaneye getirdiler" dedi.

Öte yandan Şöhret Akpınar'ın olaydan birkaç saat önce karlı dağın eteklerinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.


Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı
Dağda kayıp hayvanlarını ararken düşüp yaralanan 2 kişi, helikopterle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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