Dağcılardan Turgutlu Belediyesi hizmet binasında özel gösteri

07.09.2019 16:56

Turgutlu Belediyesi tarafından sosyal işler müdürlüğü bünyesinde kurulun Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 97. yılına özel bir gösteri sundu. 30 metre yükselikten atlayarak Türk Bayrağı açan genç dağcıların gösterisi heyecanla izlendi.



Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları çerçevesinde Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi özel bir gösteri sundu. 30 metre yükselikteki belediye hizmet binasının son katından atlayarak Türk Bayrağı açan genç dağcılar kendilerini izleyenlerden büyük alkış aldı. TURBELDAK'a bu özel gösterisinden dolayı teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sosyal işler müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademi'sinin genç dağcılarına ve yaz-kış yürüyüş liderimize Orhan Mert'e hazırlamış oldukları bu özel gösteri için teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Akın daha sonra genç dağcılara çeşitli hediyeler takdim ederek tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA