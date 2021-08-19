Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor
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Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor

Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, Aksungur Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 2 katlı ruhsatsız binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Aksungur Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 2 katlı ruhsatsız binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı topyekün mücadele veriyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin turizm cenneti Uludağ'ın eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi'ndeki 12 kaçak yapıyı yıkan Osmangazi Belediyesi, şimdi de Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa ovasını kaçak yapılardan temizliyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Aksungur Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen iki katlı binayı yıktı. Dünyaca ünlü siyah incir başta olmak üzere, birçok ürünün yetiştiği tarım alanları üzerinde yapılaşmaya izin vermeyen ekipler, ruhsatsız binayı iş makinesi ile yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor
Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor
Dağ ve ova kaçak yapılardan temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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