Dağ keçisi avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza
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Dağ keçisi avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza

Dağ keçisi avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, Muğla'dan gelip, 4 yaban keçisini avladıkları belirlenen 6 kişiye toplam 166 bin 662 lira ceza kesildi.

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, Muğla'dan gelip, 4 yaban keçisini avladıkları belirlenen 6 kişiye toplam 166 bin 662 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Beyağaç ilçesindeki Sandıras Dağı'nda 4 yaban keçisi vurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrası yaban keçilerini avlayanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu Muğla'nın Ula ilçesinde yakalanan M.K., A.K., C.K., İ.K., G.K. ve H.D.'ye 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 166 bin 662 lira ceza uygulandı. 


Dağ keçisi avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza
Dağ keçisi avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza
Dağ keçisi avlayan 6 kişiye 166 bin 662 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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