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Dağ ilçesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dağ ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu. Vatandaşların yoğun çabasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın Keles ilçesi Gököz ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı otların tutuşmasıyla alevler yükselmeye başladı. Dumanı gören köylüler, ellerine aldıkları kovalarla alevleri kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. 1 dönümlük arazi küle dönerken, köylüler derin bir nefes aldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Dağ ilçesinde korkutan yangın

Dağ ilçesinde korkutan yangın

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