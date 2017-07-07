Dağ Evlerin Üzerine Çöküyordu! Sel ve Heyelan Felaketinde 7 Ölü, 22 Kayıp

Japonya'da saatler içinde düşen rekor miktarda yağış, ülkenin güneybatısındaki Kyushu adasını yerle bir etti. Neredeyse bir dağın çökmesine yol açan heyelanda ise bazı evler toprak altında kaldı. Felaket bölgesinde özellikle sellerin sürüklediği ağaçlar büyük zarara yol açtı.

EN AZ 7 ÖLÜ, 22 KAYIP

Heyelan, neredeyse bir dağın çökmesine sebep oluyordu. En az 7 kişinin can verdiği sel ve heyelanda, 22 kişiden haber alınamazken bazı köylere ancak bugün ulaşılabildi. Binlerce kurtarma görevlisi, çamurla kaplanan yerleşim yerlerinde enkazları kazarak kurbanları arıyor. Ordu birlikleri, mahsur kalan felaketzedeleri helikopterle kurtarabildi.

480 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Nanmadol Tayfunu ile birlikte gelen aşırı yağışlar nedeniyle 80 bin kişiye daha tahliye emri verilmişti. Daha önce evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 400 bindi.

PRENSES NİŞANINI ERTELEYECEK

Fukuoka, Kumamoto ve Oita kentlerinde halen yoğun yağış devam ediyor. Söz konusu kentlerde binlerce eve elektrik ve su verilemiyor. Yerel medya, Japonya Prensesi Mako'nun cumartesi günü yapılacak nişanını ertelemeyi planladığını bildirdi.

BÖLGEDE AŞIRI YAĞIŞLARIN SÜRECEĞİNİ BİLDİREN METEOROLOJİ HEYELAN UYARISI YAPTI

Fukuoka'ya dokuz saat içinde 77 santimetre yağış düştüğü dün açıklanmıştı. Meteoroloji yetkilileri, söz konusu oranın Temmuz ayındaki tüm yağışların 2.2 katı olduğunu belirtiyor.