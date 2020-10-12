Daday'da yola inen ayı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı
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Daday'da yola inen ayı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı

12.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:47
Daday'da yola inen ayı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık arazide birden yola çıkan ayı, o sırada arabasıyla yoldan giden bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Daday ilçesi Ballıdağ mevkiinde arabası ile ormanlık alanda gezinti yapan Mehmet Yücel'in karşısına aniden ayı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan ayı yavrusunu gören Yücel, cep telefonu ile ayıyı görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan resimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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