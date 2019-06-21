'Da Vinci İcatları' sergisi, Kuşadası'nda açıldı

LEONARDO da Vinci'nin izlerine tanıklık eden 'Da Vinci İcatları' sergisi İzmir'den sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde açıldı.

Tales Matematik Müzesi'nin katkıları ile düzenlenen 'Da Vinci İcatları' sergisi, İzmir'den sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda açıldı. Daha önce Roma ve Milano gibi kentlerde açılan ve toplam 30 eserin yer aldığı serginin açılış törenine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanvekili Tibet Özer, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Sayın ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan, sergi düzenleyicisi ve Başak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akyol, "Burada çok değerli bir sergi var. Eskizlerden alıntılanarak yapılan eserler, da Vincinin 500 yılı aşkın süredir var olmuş fikirleri, hayal ettiklerini yansıtıyor. da Vinci, o zaman helikopteri, suyun üzerinde yürümeyi hayal etmiş vizyona sahip biri. İçinde bulunduğumuz Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın yapıldığı tarih ile da Vinci'nin yaşamı arasında 100 yıllık bir süre var" diye konuştu.

'HEYECAN VERİCİ'

Kuşadası Belediye Başkanvekili Tibet Özer ise konuşmasında aradan yüzyıllar geçmesine karşın isminden söz ettiren ünlü bir düşünürün fikirlerini, somutlaşmış halde ilçede görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu eserler, 500 yıl önce yaşama veda etmesine rağmen, çok yönlü düşünür, matematikçi, ressam, müzisyen ve mucit olarak adından hala söz ettiren Leonardo da Vinci'nin icatları. Bu icatların önemli dünya kentlerinden sonra Kuşadası'nda sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylesine önemli bir sergiye Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci ev sahipliği yapmak, en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası açısından heyecan verici" dedi.

1 Eylül'e sürecek sergiyi öğrenciler 25, yetişkinler ise 30 TL karşılığında gezebilecek.

Kaynak: DHA

- Aydın