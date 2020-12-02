D vitamini nelerde bulunur, neye iyi gelir?

D vitamini özellikle güneşi görmediğimiz bu soğuk kış günlerinde pek çok insan tarafından merak edilip aranılan ve takviye olarak kullanılmak istenen bir vitamin çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, D vitamini nelerde bulunur, neye iyi gelir?

D vitamini tüm vitaminler içinde en çok merak edilen ve araştırılan aynı zamanda da takviye olarak en çok alınan vitaminlerin başında geliyor. Peki, D vitamini nelerde bulunur, neye iyi gelir?

D VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR?

Vitamini İçeren Yiyecekler:

Yumurta sarısı

Mantar

Portakal suyu

D Vitamini İçeren Deniz Ürünleri:

Tuna

Orkinos

İstiridyeler

Karides

Sardalya

Hamsi

D Vitamini İçeren Süt Ürünleri:

İnek Sütü

Belirli yoğurt türleri

D Vitamini İçeren Vegan ve Vejetaryen Ürünleri:

Badem ve kenevir sütü gibi bitki bazlı süt alternatifleri

Soya

Soya peyniri

D Vitamini İçeren Sebzeler:

Havuç

Brokoli

D VİTAMİNİ HANGİ MEYVELERDE BULUNUR?

D vitamini hemen hemen her meyvede eser miktarda da olsa bulunur. Bu sebeple