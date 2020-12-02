D vitamini nelerde bulunur, neye iyi gelir?
D vitamini özellikle güneşi görmediğimiz bu soğuk kış günlerinde pek çok insan tarafından merak edilip aranılan ve takviye olarak kullanılmak istenen bir vitamin çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, D vitamini nelerde bulunur, neye iyi gelir?
D vitamini tüm vitaminler içinde en çok merak edilen ve araştırılan aynı zamanda da takviye olarak en çok alınan vitaminlerin başında geliyor. Peki, D vitamini nelerde bulunur, neye iyi gelir?
D VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR?
Vitamini İçeren Yiyecekler:
Yumurta sarısı
Mantar
Portakal suyu
D Vitamini İçeren Deniz Ürünleri:
Tuna
Orkinos
İstiridyeler
Karides
Sardalya
Hamsi
D Vitamini İçeren Süt Ürünleri:
İnek Sütü
Belirli yoğurt türleri
D Vitamini İçeren Vegan ve Vejetaryen Ürünleri:
Badem ve kenevir sütü gibi bitki bazlı süt alternatifleri
Soya
Soya peyniri
D Vitamini İçeren Sebzeler:
Havuç
Brokoli
D VİTAMİNİ HANGİ MEYVELERDE BULUNUR?
D vitamini hemen hemen her meyvede eser miktarda da olsa bulunur. Bu sebeple