D-Day: Dünya liderleri Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünde bir araya geliyor
Dünya liderleri, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünü anmak için İngiltere'de bir araya geliyor.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Başbakan Theresa May'in ev sahipliğinde Portsmouth kentinde düzenlenecek anma etkinliğine resmi ziyaret için Ada ülkesinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'in yanı sıra 10 farklı ülkeden liderler ve üst düzey isimler katılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com