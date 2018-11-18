D-8 ve İit Yemen İçin Acilen Toplanmalı"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Yemen'deki savaşa ilişkin "Ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı D-8'ler ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalıdır." dedi.

Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, Yemen'de süren savaşa dikkati çekmek amacıyla Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Grubun açıklamasına katılan Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, Yemen'de insani durumun her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

Hava sahasının kapatılması ve limanların kullanılamaması nedeniyle insani yardımların Yemen'e ulaştırılamadığına dikkati çeken Karaduman, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütünün aktardığı verilere göre 2 bin 300 Yemenli koleradan dolayı hayatını kaybetmiştir. 1 milyon 100 binden fazla kolera vakasına rastlanmıştır, 3 milyon Yemenli ise kolera tehdidi altında yaşamını sürdürmektedir. Birleşmiş Milletlerin son yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde Yemen'e gıda ulaştırılamaması durumunda 14 milyon Yemenli'nin açlıktan dolayı hayatını kaybedeceğini belirtti."

"Yaşananlar Siyonizmin arzusudur"

Karaduman, Yemen'de yaşananların, emperyalistlerce "mezhep çatışması" olarak tanımlandığını ama gerçeğin öyle olmadığı savunarak, şöyle konuştu:

"Burada yaşananlar Siyonizm'in arzımevud (vadedilmiş topraklar) arzusudur. ABD'nin kibirli saldırganlığıdır. Avrupa'nın iki yüzlülüğüdür. Birleşmiş Milletlerin gerçek yüzüdür. Müslüman ülkelerdeki koltuk sevdalılarının iş birlikçi tutumudur. Ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı D-8'ler ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalıdır. Askeri, siyasi, ekonomik adımlar net ve kararlı bir şekilde atılmalıdır. Bu zulme çanak tutanlarla ilişkiler derhal kesilmelidir."

Katılımcılar, basın açıklaması sırasında üzerinde "İnsanlık işgal altında, dünya kör ve sağır" ve "Kardeşlerin ölüyor ey Müslüman" yazılı pankartlar açtı.