D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.

8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.