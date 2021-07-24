D-100 karayolu bayram dönüşü yoğunluğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

D-100 karayolu bayram dönüşü yoğunluğu başladı

D-100 karayolu bayram dönüşü yoğunluğu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karadeniz Bölgesi'ni İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda bayram sonrası dönüş yoğunluğu başladı.

Karadeniz Bölgesi'ni İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda bayram sonrası dönüş yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar D-100 karayolu Osmancık geçişinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yoluna çıkması ile, D-100 karayolu Osmancık geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, D-100 Karayolu Osmancık kesimi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce uzayan araç konvoyu nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Öğle saatlerinden itibaren başlayan araç trafiği her geçen dakika artıyor. Geri dönüş yolunda vatandaşlar D-100 karayolu Osmancık geçişinde kilometrelerce konvoy oluşturuyorlar. Artan araç trafiği ve ilçe geçişinde yeralan EDS sistemi nedeniyle durma noktasına gelen trafikte ilerleyemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve bölge trafik müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde çeşitli tedbirler alarak araç trafiğinin yoğun olduğu geçiş kavşaklarında trafik akışını hızlandırmaya çalışıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Yener Düm Tek Tek İrem Derici
Spor Diego Muslera Balotelli Aytaç Kara Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
D-100 karayolu bayram dönüşü yoğunluğu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:05:21. #1.15#

title