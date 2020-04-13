CZN Burak'tan sağlık çalışanlarına sarma sürprizi
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CZN Burak'tan sağlık çalışanlarına sarma sürprizi

CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, sağlık çalışanlarına kendi yaptığı kazan kazan sarmaları dağıtarak sürpriz yaptı.

13.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:54
CZN Burak'tan sağlık çalışanlarına sarma sürprizi

CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, sağlık çalışanlarına kendi yaptığı kazan kazan sarmaları dağıtarak sürpriz yaptı.

Korona virüsü ile ilgili tüm Türkiye'de tedbirler artarken, sosyal medya fenomeni 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir, gece-gündüz demeden salgın için yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarını unutmadı.

Salgın nedeniyle restoranlarını kapatan ve sağlık çalışanları için özel olarak mutfağa giren Özdemir, kendi elleriyle sarma yaptı. Kazan kazan pişirilen sarmaları ekibiyle birlikte hazırlayan CZN Burak, daha sonra sarmaları özenle paketledi. Özdemir ve ekibi, ardından çeşitli hastanelere giderek onlarca sağlık çalışanına sarmaları dağıttı.

CZN Burak ile sohbet ederek teşekkür eden sağlık çalışanları, ünlü fenomenle fotoğrafta çektirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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