CZN Burak'ın trafik kazası yapıp öldüğü iddiası

Sosyal medyada yaptığı yardımları yayınlamasıyla tanınan restoran sahibi CZN Burak'ın trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından açıklama yapan CZN Burak, ''Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" dedi.