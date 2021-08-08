CZN Burak'ın trafik kazası yapıp öldüğü iddiası
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CZN Burak'ın trafik kazası yapıp öldüğü iddiası

CZN Burak'ın trafik kazası yapıp öldüğü iddiası
Haberler.com - Haberler | Magazin

Sosyal medyada yaptığı yardımları yayınlamasıyla tanınan restoran sahibi CZN Burak'ın trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından açıklama yapan CZN Burak, ''Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" dedi.

CZN Burak olarak tanınan restoran sahibi Burak Özdemir'in trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları CZN Burak ile ilgili söylentilerin doğru olup olmadığını araştırırken, Twitter üzerinden açıklama yapan CZN Burak söylentilerin şaka olduğunu belirtti.

CZN Burak'ın trafik kazası yapıp öldüğü iddiası

HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ

CZN Burak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" ifadelerine yer verdi.

Doğruluk Kontrolü
CZN Burak'ın trafik kazası yapıp öldüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Sosyal medyada tanınan restoran sahibi CZN Burak'ın trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından açıklama yapan CZN Burak, ''Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi arkadaşlar ölmedim yaşıyorum çok şükür" dedi.

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