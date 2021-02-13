CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı
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CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı

13.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:47
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Twitter'dan paylaşılan bilgiye göre, restoranın koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kapatıldığı açıklandı.

Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi'nin paylaştığı bilgiye göre, ünlü şefin ülkede açtığı şube kapatıldı.

HABER TWİTTER'DAN DUYURULDU

Dubai Medya Ofisi, restoranın "Koronavirüs ihtiyati tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle" kapatıldığını duyurdu. Ofis, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CZB Burak'a ait olan Dubai'deki restoranı bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaştı. Kapanış hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CZN Burak da konuyla ilgili herhangi bir bilgiye yer vermedi.

CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı

RONALDA VE STEVEN SEGAL'İ AĞIRLAMIŞTI

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlüisimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.

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