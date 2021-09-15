Cyberpunk 2077'ye yeni güncelleme geldi, 1.31 yaması paylaşıldı

CD Red Projekt'ten Cyberpunk 2077 için yeni bir yama paylaştı. Gelen güncelleme ile su detayları düzeltildi. Daha öncelerinde ise ıslak yüzey sistemi ile ilgili bir yaşanan sorunların ardından yüzeylerin yağmurdan sonraki görünüşünü büyük ölçüde değiştirdi.

Cyberpunk 2077'ye gelen üçüncü büyük güncelleme olan 1.3 yamasından sonra oyunda iyileştirmeler görev sırasında gerçekleşen hatalar, envanter sorunları vb birçok hata 1.31 güncellemesinde düzeltildi. İşte Cyberpunk 2077 1.31 yama notları.

CYBERPUNK 2077 1.31 YAMA NOTLARI

Bir öğeyi görev etiketiyle yükselttikten sonra söz konusu öğenin temel sürümünün envanterden kaldırılmamış olmamasına neden olan sorun çözüldü.

Silah yeniden yükleme hızı avantajlarının yeniden yükleme süresini yavaşlatması sorunu düzeltildi.

Şarjlı atlamanın yüksekliği düzeltildi.

Oyun zorluğuna bağlı olarak düşmanların gizli algılama hızı ayarlandı.

V artık bir motosiklete çarparken düşen animasyonda sıkışıp kalmayacak ve aynı zamanda "Kaya" perk'ine sahip olmayacak.

Felaket parçası, bu botlar yürümek için yapıldı, velet üzerinde beat, arkadaşlarımın küçük bir yardımıyla ve göçebe görevlerinde düzeltilmeler yapıldı

Islak Yüzeyler Sistemi'ndeki devam eden çalışmaların sonucu olarak yağmurdan sonra yolların ıslak görünmemesine neden olan sorun çözüldü.

Önceki oyun sürümlerinde "kapalı" olarak ayarlandıkları durumlarda saç ve/veya kaşlar çıkarıldı.

Bir Teknoloji silahıyla ateş etmenin anlık kör edici ışığa neden olma sorunu düzeltildi.

Arkadaşlarımdan Küçük Bir Yardımla — Carol'ın tabletini kaçırmasına veya bir sahne sırasında havada oturmasına neden olan bir sorun çözüldü.

Aşırı ısınma ve Kısa Devre quickhack araç ipuçlarında eksik açıklamalar döndürülür.

Backpacker, Resist!, Osmosis ve Footloose giyim modları için eksik açıklamalar döndü.

Oyuncuların hata nedeniyle oyun içi Kayıt Ödülleri talep ememelerine neden olan sorun çözüldü: "Bir ağ hatası oluştu. Lütfen daha sonra yeniden deneyin".

Konsola özgü olarak da GPU bellek optimizasyonu yapıldı

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