Cyberpunk 2077 Türkiye çıkış tarihi belli oldu! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için detaylarını paylaştığından beri oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu! Sürekli çıkış tarihi ertelenen Cyberpunk için yeni tarih belli oldu. Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman?

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihine az kala yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor. CD Projekt Red Night City Wire için ikinci bir bölüm paylaşmıştı. Bunun yanı sıra yeni fragmanlar da gelmişti. Ancak oyunun çıkış tarihi sürekli ertelendi. Yeni tarih ise çok yakında belli oldu.

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 sonunda çıkıyor. Oyunun her ülke için ön yükleme ve erişime açılma saatleri belli oldu. CD Project, dünya haritasını paylaşarak ayrıntıları yayınladı.

CYBERPUNK 2077 TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ

CD Project tarafından yayınlanan görsel şu şekilde;

Eğer Türkiye dışında başka bir ülkede oyunu oynayacaksanız ön yüklemeye ne zaman açılacağını ve ne zaman oynamaya başlayabileceğinizi yukarıda haritadan öğrenebilirsiniz.

Cyberpunk 2077'yi Xbox veya PlayStation'da ön sipariş verenler Türkiye saati ile 10 Aralık 00:00'da, PC'den ön sipariş verenler ise Türkiye saati ile 10 Aralık 03:00'da oyunu oynamaya başlayabilir. Eğer oyunu Xbox üzerinden sipariş verdiyseniz şu andan itibaren ön yüklemeye alabilirsiniz. PlayStation üzerinden ön sipariş verenler ise oyunun çıkışından tam iki gün önce ön yüklemeye alabilir.

Eğer oyunu PC'de GOG üzerinden sipariş verdiyseniz 7 Aralık'ta saat 14:00'da ön yüklemeye alabilirsiniz. Steam ve Epic Games üzerinden sipariş verenler ise oyunu 7 Aralık'ta 19:00'da ön yüklemeye alabilir.

CYBERPUNK 2077 SARI RENK KODU

Oyuncuların korkulu rüyası olan o sarı temalı arka planın renk kodu da paylaşıldı: Pantone 3945C.

CYBERPUNK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10

DirectX Versiyonu: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310

Bellek: 8GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

DirectX Versiyonu: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD