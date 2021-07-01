Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021! Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?
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Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021! Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021! Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 ilk piyasaya sürüldüğünde oyundaki hatalar birçok oyuncu tarafından tepki çekmişti. Ancak, ilerleyen zamanlarda oyunda yapılan iyileştirmeler Cyberpunk 2077'yi önemli bir seviyeye getirdi. Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan rol yapma oyunu Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? Cyberpunk 2077 kaç GB? Detaylar haberimizde...

2020 yılında piyasaya sürülen ve grafikleriyle milyonlar oyuncuyu kendine hayran bırakan Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ile araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri, 4K ultra sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Peki, Cyberpunk 2077 nasıl bir oyun, kaç GB?

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Cyberpunk 2077;PlayStation 4, Stadia, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows'da Türkçe altyazı desteğiyle yer alıyor.

Cyberpunk 2077 Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
  • DirectX Versiyonu: DirectX 12
  • İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310
  • Bellek: 8GB
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470
  • Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)

Cyberpunk 2077 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
  • DirectX Versiyonu: DirectX 12
  • İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
  • Bellek: 12GB
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury
  • Depolama: 70 GB SSD

CYBERPUNK 2077 4K ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Teknoloji sitesi Tomshardware, tarafından yayınlanan ve Türk Youtuber'ların da video çektiği Cyberpunk 2077 4K Ultra sistem gereksinimlerini sizler için derledik.

NVIDIA'nın en yeni GPU'su NVIDIA GeForce RTX3090, gerçek zamanlı Işın İzleme efektleri kapalıyken bile oyunu 4K/ Ultra'da 60 FPS ile çalıştıramıyor.

CYBERPUNK 2077 KAÇ GB?

70 GB olarak indirilecek olan oyun, daha piyasaya sürüldüğü ilk gün yaklaşık 46 GB boyutunda bir güncelleme alacak. Bu güncellemeyle birlikte oyunda performans artışı görülebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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