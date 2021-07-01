Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021! Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 ilk piyasaya sürüldüğünde oyundaki hatalar birçok oyuncu tarafından tepki çekmişti. Ancak, ilerleyen zamanlarda oyunda yapılan iyileştirmeler Cyberpunk 2077'yi önemli bir seviyeye getirdi. Milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan rol yapma oyunu Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? Cyberpunk 2077 kaç GB? Detaylar haberimizde...