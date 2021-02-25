Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021 | Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?
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Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021 | Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?

25.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:17
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021 | Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?

2020 yılının en çok merak edilen oyunlarından olan Cyberpunk 2077, zor bir dönem geçirdi diyebiliriz. Twitch yayıncıları ve Youtuberların merakla oynadığı oyun, PC'de sistem gereksinimleri ise biraz zorladı. Bu kapsamda oyuncular Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Cyberpunk 2077 kaç GB? sorularının yanıtlarını aradı.

Merakla beklenen Cyberpunk 2077, ön siparişe açılmasından itibaren önerilen sistem gereksinimleri ile araştırılmaya başlandı. Cyberpunk 2077 çıkış tarihi birçok kez ertelendi ancak en sonunda çıktı! Merakla beklenen Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri, 4K ultra sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri açıklanmıştı. Twitch yayıncıları ve Youtuberlar ise oyun hakkında yorumlar yaptı. Peki, Cyberpunk nasıl bir oyun, kaç gb?

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021 | Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10
  • DirectX Versiyonu: DirectX 12
  • İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310
  • Bellek: 8GB
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470
  • Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
  • DirectX Versiyonu: DirectX 12
  • İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
  • Bellek: 12GB
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury
  • Depolama: 70 GB SSD
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri 2021 | Cyberpunk 2077 kaç GB? 4K ultra HD sistem gereksinimleri neler?

CYBERPUNK 2077 4K ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Teknoloji sitesi Tomshardware, tarafından yayınlanan ve Türk Youtuber'ların da video çektiği Cyberpunk 2077 4K Ultra sistem gereksinimlerini sizler için derledik.

NVIDIA'nın en yeni GPU'su NVIDIA GeForce RTX3090, gerçek zamanlı Işın İzleme efektleri kapalıyken bile oyunu 4K/ Ultra'da 60 FPS ile çalıştıramıyor.

CYBERPUNK 2077 KAÇ GB?

70 GB olarak indirilecek olan oyun, daha piyasaya sürüldüğü ilk gün yaklaşık 46 GB boyutunda bir güncelleme alacak. Bu güncellemeyle birlikte oyunda performans artışı görülebilir.

NVIDIA GeForce RTX 3090 ile 4K/ Ultra ayarlarda RTX kapalı:

Minimum 39 ve ortalama 46 FPS aldığını görebiliyoruz.

Yerel 4K'da Işın İzleme açıldığında ise FPS dipleri görüyor:

Minimum 17 ve ortalama 20 FPS.

NVIDIA GeForce RTX kart sahiplerinin oyunu oynarken görüntü kalitesi korunurken, performansı büyük ölçüde artıran DLSS 2.0'ı kullanmak zorunda olacağını gösteriyor. Öyle ki DLSS açıkken yapılan 4K/ Ultra testlerinde GeForce RTX 3090 ile minimum 57 ve ortalama 74 FPS ile değerlerine çıkılabiliyor.

Cyberpunk 2077'de Işın İzleme efektlerini 4K/ Ultra da sorunsuzca çalıştırmanın tek yolu ise 8K'da oyun oynamak için geliştirilen Ultra Performans Modu gibi görünüyor. Bu noktada 4K/ Ultra ve Işın İzleme'nin hepsi açıkken RTX 3090, 30 FPS deneyimi sunabiliyor.

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