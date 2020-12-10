Cyberpunk 2077 konusu: Cyberpunk 2077 karakterleri özellikleri | Merakla beklenen Cyberpunk 2077 rekor kırdı! Cyberpunk 2077 fiyatı

Tüm dünyanda en çok merak edilen oyunlar listesinin üstlerinde yer alan Cyberpunk 2077, erişime açıldı. Üst üste rekorlar kırdı. Peki, Cyberpunk 2077 konusu nedir? Cyberpunk 2077 karakterleri kimler?

Cyberpunk 2077 hakkında detaylar gelmeye devam ederken, oyuna olan merak da artıyor. Peki, Cyberpunk konusu nedir?

CYBERPUNK 2077 KONUSU

Night City'de geçen hikaye için bir el kitabı da yer alıyor.

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City'nin devasa açık dünyasına adım at.

Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş.

CYBERPUNK 2077 KARAKTERLERİ

Kanun kaçağı bir paralı asker, siber haydut olacağın 3 karakter var:

Göçebe

Sokak çocuğu

Şirketçi

CYBERPUNK 2077 STEAM TEK OYUNCULU REKORUNU KIRDI

6 Aralık 14:00 itibarıyla erişilebilir olan Cyberpunk 2077, etkileyici bir rekora sahip olmayı başardı. Oyun, Steam'deki anlık oyuncu sayısında Fallout 4 rekorunu kırdı. Bugüne kadar piyasaya sürülen hiçbir tek oyunculu oyun, Cyberpunk 2077'nin anlık oyuncu sayısına ulaşamamıştı.

Milyonlarca oyun tutkununun yıllardır beklediği "Cyberpunk 2077" sonunda erişime açıldı. Oyuncular, dün gece itibarıyla bu oyuna konsol ve PC'ler üzerinden erişebiliyorlar. Oyunun lansman saati ise oyuncular arasında büyük bir rekor kırılmasına yol açtı. Cyberpunk 2077, Steam'de yayınlanmasının ardından eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı. Cyberpunk 2077'in rekoru, başka bir tek oyunculu oyun tarafından kolay kolay egale edilemeyecek gibi görünüyor.

Sadece tek oyunculu oyunlar arasındaki anlık oyuncu rekoru, 2015 yılında yayınlanan Fallout 4'e aitti. Bu oyun, anlık olarak 472 bin 962 oyuncu sayısıyla önemli bir rekorun sahibiydi.

Cyberpunk 2077 ise 1 milyon 3 bin 264 anlık oyuncu sayısıyla Fallout 4'ün rekorunu ikiye katladı.

Bu arada, Cyberpunk 2077'nin kırdığı rekorun ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek adına, çevrimiçi oyunların anlık oyuncu sayısı rekorlarından da bahsetmek gerekiyor. Bu bağlamda dünya rekoru, PUBG'ye ait. Oyuncular, 13 Ocak 2018'de 3 milyon 257 bin 248 oyuncu sayısıyla, tüm zamanların rekorunu kırdılar. Anlık 1 milyon 295 bin 114 oyuncu sayısına ulaşan Dota 2 de bu konuda ciddi bir söz sahibiyken CS:GO, 1 milyon 308 bin 963 anlık oyuncu sayısına ulaşmayı başarmıştı. Böylelikle sadece tek oyunculu moda sahip bir oyun, çok oyunculu oyunlara bile kafa tutmuş oldu.

Sadece Türkiye'de pek çok Twitch yayıncısı binlerce kişi tarafından izlendi. Türkiye'nin en çok izlenen isimlerinden olan elraen olarak bilinen Tuğkan Gönültaş'ın Cyberpunk 2077 yayını ise 2 milyon görüntülemeyi geçti.

CYBERPUBK 2077 FİYATI NE KADAR?

PC versiyonu ön sipariş fiyatı 249 TL.

Xbox One fiyatı: 468,00 TL

PS4 fiyatı:459,00 TL