Cyberpunk 2077 1.5 yaması ve DLC sızıntısı, geliştiriciler tarafından yalanlandı

4chan sitesinde Cyberpunk 2077'ye dair sızıntılar, geliştirici ekip CD Projekt Red tarafından yalanlandı.

CD Projekt Red'in Global PR direktörü Radek Grabowski, Forbes'a verdiği bir Twitter yanıtında "bu şeyin mantıklı olmadığını" söyledi. Sözde sızıntıda çok fazla ayrıntı olsa da, CD Projekt Red'deki PR direktörü tüm iddiaları yalanladı.

Paylaşılan sızıntıda oyunun yumuşak bir yeniden başlatmadan geçeceğini ve Cyberpunk 2077: Samurai Edition, Şubat ayı civarında ortaya çıkarılacağını ve birçok yeni içeriğe sahip olacağını iddia ediyor.

Yama 1.5'teki yeni özellikler arasında berber dükkanları, garaj, geliştirilmiş yapay zeka, yenilenmiş ganimet sistemi, yeni kullanıcı arabirimi ve transmog sistemi olduğu iddia ediliyor. Ücretsiz DLC'nin pakette olacağı ve dört silah paketi, yeni oyun artı, daire özelleştirmesi ve yeni konserler içereceği iddia edildi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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